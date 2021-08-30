Арестович рассказал о здоровье Кравчука после операции на сердце Возглавлять украинскую делегацию в ТКГ в ближайшие месяцы будет Алексей Резников

21:48, Вчера

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук находится в сложном периоде реабилитации после операции на сердце.

Об этом рассказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

На вопрос, как чувствует себя Кравчук, Арестович ответил:

"Насколько мне известно, он в сложном периоде реабилитации. Человеку 87-й год, операция на сердце, это всегда очень сложно".

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По его словам, возглавлять украинскую делегацию в ТКГ пока будет вице-премьер-министр Алексей Резников.

"Это будет до ноября, даже до декабря, я так понимаю", - сказал Арестович.

Напомним, в июне стало известно, что первый президент Украины Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

Журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что Кравчуку сделали "плановую операцию".

"Мы разговаривали накануне, это была плановая операция. Сложная, но плановая. Поэтому, учитывая уровень хирурга, который ее делал, со здоровьем Леонида Макаровича, я думаю и уверен, все будет хорошо", - сказал Гордон.