Арестович о переносе визита Зеленского в США: можно ждать нарушений протокола Штаты оказались в сложном положении из-за ситуации в Афганистане, объяснил Алексей Арестович

22:07, Вчера

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США перенесен на один день, поскольку Штаты сейчас находятся в очень сложном положении из-за ситуации в Афганистане.

Об этом рассказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"31 августа - это дата, на которую талибы поставили ультиматум о прекращении эвакуации. Никто не знает вообще, что будет. Наоборот, признаком высокого доверия является то, что несмотря на это, не стали переносить визит. Этого многие из лидеров мира не дождались. НАТО и США в режиме standby. Если начнется военное влияние на аэропорт Кабула, а сегодня 5 ракет упало в тот район, то это будет решение, которое будет принимать верховный главнокомандующий, то есть Байден и все военно-политическое руководство США, с которым и должна общаться украинском делегация. И они попросили подождать сутки, чтобы пройти по крайней мере 31 августа", - рассказал он.

Читайте также: Арестович о новых обстрелах на Донбассе: Москва ненавидит Зеленского, это месть

Арестович отметил, что "президенту Зеленскому есть с кем встречаться до встречи с Байденом".

"Сейчас США в очень сложном положении из-за Афганистана именно на 31 августа, поэтому можно ожидать любых нарушений протокола, изменений", - добавил он.

Читайте также: Ситуация в Афганистане поможет Зеленскому на встрече с Байденом — дипломат

Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 1 сентября. Переговоры президентов были перенесены на один день в связи с ситуацией в Афганистане.

Эксперт по вопросам госбезопасности Василий Вовк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что на переговорах Зеленского с Байденом основными темами будут транзит газа через Украину и война на Донбассе.

В свою очередь, внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Владимир Зеленский привезет на переговоры к Джо Байдену не просьбы, а предложения.