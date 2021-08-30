Арестович о новых обстрелах на Донбассе: Москва ненавидит Зеленского, это месть По словам Арестовича, накануне визита Зеленского в США "Россия хочет пустить кровь"

22:44, Вчера

Эскалация конфликта на Донбассе является местью России, поскольку Кремль ненавидит президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом рассказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

На вопрос, связаны ли обстрелы с визитом Зеленского в США, Арестович ответил:

"Это сумма причин. Это месть. Знающие люди из Москвы передают, что Зеленского ненавидят чистой ненавистью. Они думают, что "мальчик-артист", что им удастся свое продавить, заставить нас обмануть - а не получилось. И накануне визита в США Россия хочет пустить кровь, потому что, понимая, что представитель США может добавиться к переговорам по Донбассу, они должны создать "вводные условия" для его привлечения. Они хотят показать, что Украина агрессивная, спровоцировать нас на неадекватный ответ".

Как отметил советник главы ОПУ, России нужно, чтобы обстрелы перешли в локальные боевые действия, поскольку "это уже нарушение режима прекращения огня со стороны Украины".

"Они хотят сказать, что Украина не придерживается тех соглашений, которые сама подписала", - сказал он.

Напомним, по данным штаба ООС, на Донбассе 28 августа в результате вражеских обстрелов 6 военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы.

29 августа в результате обстрелов российско-оккупационных войск двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, их транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого оценивается медиками как тяжелое, другого - удовлетворительное.

На вражеские обстрелы ВСУ открывали огонь.

Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 1 сентября. Переговоры президентов были перенесены на один день в связи с ситуацией в Афганистане.

Эксперт по вопросам госбезопасности Василий Вовк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что на переговорах Зеленского с Байденом основными темами будут транзит газа через Украину и война на Донбассе.