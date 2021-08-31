Будем атаковать, если Россия нападет: Арестович о возможности открытых боевых действий Советник украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что для наступления Украины "должны сложиться экстраординарные условия"

11:56, Сегодня

Украина будет наступать на Донбассе только в рамках контрнаступления, если Россия открыто нападет. Об этом в эфире программы "Время Голованова" на канале "Украина 24" сказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

На вопрос, начнет ли Россия прямые боевые действия, если начнутся силовые действия на Донбассе, Арестович ответил утвердительно.

"Наверное, да. Авиация - нет. Но если мы применим интенсивное наступление, они будут пытаться вводить в действие дежурные подразделения, которые там находятся. А если наступление будет очень удачным, может быть, и авиация пойдет", - сказал советник ТКГ.

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Тем не менее по словам Арестовича, для наступления Украины "должны сложиться экстраординарные условия", и она будет наступать в рамках контратаки, если Россия нападет первой.

"Но должны сложиться экстраординарные условия, чтобы мы пошли в наступление. Потому что это городская агломерация, где преимущественно много наших граждан. И такое наступление может привести к гибели мирного населения, мы на это не пойдем. Мы пойдем, если на нас нападут русские, не оставив нам выбора. Тогда мы будем воевать и даже идти в контрнаступление. Но сами мы такого не предусматриваем. Мы предполагаем политико-дипломатический путь урегулирования одновременно с прокачкой оборонного сектора", - сказал Арестович.

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О возможности наступления России заговорили после публикации на сайте Кремля статьи Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Он назвал Украину и Россию "частями, по сути, одного исторического и духовного пространства". Президент РФ подчеркнул, что и русские, и украинцы, и белорусы "являются наследниками Древней Руси". Также Путин утверждает, что "подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией". Эксперты считают, что этой статьей Путин лишает Украину субъектности и четко намекает, что возможна открытая агрессия России против Украины.

Ранее в эфире канала "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон заявил, что украинская армия на Донбассе может начать наступление без предупреждения, когда руководство поймет, что настало время. "О наступательных действиях на Донбассе не будут предупреждать ни население Украины, ни наших врагов в России. Когда украинская армия и верховный главнокомандующий поймут, что настал час, будут наступательные действия, без предупреждения", - сказал журналист.