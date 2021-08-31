"ХАРД с Влащенко": гость студии — Алексей Гончарук

Главные темы эфира — визит Зеленского в Вашингтон и позиция Запада в отношении Украины

Артем
Калинин

На телеканале "Украина 24" — проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы — бывшим премьер-министром Алексеем Гончаруком — Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

Смотрите 31 августа "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

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