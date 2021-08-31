"ХАРД с Влащенко": гость студии — Алексей Гончарук Главные темы эфира — визит Зеленского в Вашингтон и позиция Запада в отношении Украины

13:09, Сегодня

На телеканале "Украина 24" — проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы — бывшим премьер-министром Алексеем Гончаруком — Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

Визит Зеленского в Вашингтон: чего ожидать Украине в области экономики и безопасности?

Как повлияет ситуация в Афганистане на встречу Зеленского и Байдена?

Что угрожает нашей демократии и какова реальная позиция Запада в отношении Украины?

Смотрите 31 августа "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".