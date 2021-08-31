"Время Голованова": гость программы — Дмитрий Гордон Главные темы эфира — Зеленский в США и новый политический сезон в Украине

13:48, Сегодня

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".

С гостем программы, известным украинским журналистом Дмитрием Гордоном, Василий Голованов обсудит следующие темы:

- Зеленский в США. С чем полетел президент Украины и с какими результатами вернется после встречи с Байденом?

- Чиновники возвращаются с каникул: какие решения и кадровые перестановки ждать в новом политическом сезоне?

Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на телеканале "Украина 24".