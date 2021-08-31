Экс-советник Путина о Крымской платформе: Украина может развить успех Андрей Илларионов предложил основать "киевский формат" по аналогии с "нормандским"

15:55, Сегодня

Украина может воспользоваться саммитами "Крымской платформы", чтобы основать новый "киевский формат" переговоров, где будет обсуждаться не только Крым, но и Донбасс, а также ряд вопросов международной политики.

Об этом рассказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" экс-советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов.

Илларионов отметил, что Крымская платформа – это удачная инициатива, поскольку в предыдущие семь лет украинские власти все время "забывают" про Крым и говорят только о Донбассе.

"В целом я считаю, что это удача, это успех. 43 страны – это все страны НАТО, страны Европейского Союза, все страны Люблинского треугольника, все страны Ассоциативного трио. Это необычный и очень полный формат", - подчеркнул он.

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Экс-советник Путина предложил для мероприятия название, которое выходит за рамки Крымской платформы:

"Киев – это не Женева, не Вена, не Нью-Йорк, не Брюссель, не традиционное место встреч и международных мероприятий. Это новое место. И в таком составе эти участники никогда не встречались… Поэтому мне кажется, что было бы правильно со стороны украинской дипломатии и украинского государства, президента, воспользоваться тем, что уже было сделано ими самими, и назвать это "киевским форматом"… У нас был "нормандский формат", их было четверо, а в "киевском формате" - 43 независимых государства".

Как объяснил Илларионов, в рамках "киевского формата" можно обсуждать не только "Крымскую платформу", но и "Донбасскую платформу", поскольку восстановление территориальной целостности Украины касается не только Крыма и Севастополя, но и Донбасса.

"В рамках этого же формата можно обсуждать восстановление территориальной целостности Грузии, Молдовы и Украины - трех стран, которые формируют Ассоциативное трио. В рамках этого формата можно развивать и другие инициативы… Здесь может быть и безопасность, и права человека, и международное право", - отметил он.

Напомним, о "Крымской платформе" объявил президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2020 года во время своего выступления на сессии Генассамблеи ООН. Цель Крымской платформы — обсуждение путей деоккупации Крыма.

Планируется, что она будет функционировать на четырех уровнях: при участии глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов из разных стран.

Первый саммит "Крымской платформы" состоялся 23 августа 2021 года, накануне 30-й годовщины независимости Украины. В нем приняли участие 46 делегаций из разных стран и представители международных организаций.

Украинский дипломат Олег Шамшур заявил в эфире телеканала "Украина 24", что Украина может расширить поддержку Крымской платформы за счет привлечения стран Азии, Африки, Латинской Америки.

"Мы можем быть довольны представленностью стран, там действительно представлены все основные игроки международной политики, но если посмотреть на состав, то это те, кто нас уже поддерживал. То есть остается вопрос расширить базу поддержки, и прежде всего за счет стран Азии, Африки, Латинской Америки", - сказал он.