Зачем Путину Крым: его экс-советник Илларионов назвал три причины "Прежде всего Крым нужен Путину как военная база", - сказал Илларионов

16:37, Сегодня

Есть три причины, почему президент России Владимир Путин принял решение аннексировать Крым.

Об этом в эфире программы «Время Голованова» на телеканале «Украина 24» рассказал экс-советник Путина Андрей Илларионов.

«Прежде всего Крым нужен ему в качестве военной базы. Мы говорили об этом в 2014 году, что вместо всесоюзного и даже международного курорта Крым будет превращен в военную базу. Это и произошло. Крым сейчас начинен всяким оружием, военным персоналом под самую завязку и даже более. Второе, для Путина это также важный рычаг давления на Украину, потому что Крым – это ступенька к желаемому Путиным установлению контроля над большей частью Украины или даже над всей Украиной, так называемое «восстановление исторической России», - отметил экс-советник Путина.

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«Но есть еще одна цель – идеологически-мировоззренческая, она не является несерьезной или шуточной, ее нельзя списывать. Для Путина Крым имеет определенную мировоззренческую ценность, потому что в Херсонесе произошло крещение князя Владимира, не кого-нибудь – Владимира. Для Владимира Путина это очень важно, что крещение князя Владимира произошло в Херсонесе. И он относится к Херсонесу как к «нашему Иерусалиму». Можно относиться к этому по-разному в XXI веке, но Путин воспринимает это вот таким образом», - добавил Илларионов.

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Напомним, 23 августа в Киеве прошел саммит «Крымская платформа», на котором 43 страны, а также высшее руководство ЕС, НАТО, генеральный секретарь объединения ГУАМ осудили аннексию Крыма Россией.

В эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" экс-советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов отметил, что Украина может воспользоваться саммитами "Крымской платформы", чтобы основать новый "киевский формат" переговоров, где будет обсуждаться не только Крым, но и Донбасс, а также ряд вопросов международной политики:

"В целом я считаю, что это удача, это успех. 43 страны – это все страны НАТО, страны Европейского Союза, все страны Люблинского треугольника, все страны Ассоциативного трио. Это необычный и очень полный формат".