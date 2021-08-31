США невыгодно входить в переговоры по Донбассу – Гармаш У украинцев есть "определенные иллюзии" в отношении роли США в переговорах, заявил Сергей Гармаш

17:06, Сегодня

США сегодня невыгодно принимать участие в переговорах по Донбассу, однако Украина должна вовлекать Вашингтон в урегулирование конфликта.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш,

"Мне кажется, что Соединенным Штатам невыгодно входить в переговорный процесс – ни в нормандский, ни в минский. Они не будут этого делать. Более того, у нас, по-моему, есть определенные иллюзии в отношении роли США. Например, США с 1995 года входят в переговорную группу по Приднестровью, и мы видим результат. Также США изначально входили в рабочую группу по Нагорному Карабаху. С тех пор прошло больше 25 лет, и мы видим результат, который не связан, к сожалению, с США. Поэтому не нужно питать иллюзий", - рассказал он.

Гармаш также прокомментировал идею американского дипломата Курта Волкера назначить спецпредставителя Госдепа США по Украине.