Смена даты встречи Зеленского и Байдена выглядит плохо – журналист "В таких тонких, чувствительных дипломатических делах символика очень важна", - считает журналист

17:26, Вчера

Смена даты встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом посылает Украине плохой сигнал, поскольку в дипломатии важен символизм.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» заявил российский журналист Константин Эггерт.

«Это одна из тяжелых внешнеполитических задач, которую президенту Зеленскому до сегодняшнего дня приходилось решать. Потому что мы... вспомним, как готовилась эта встреча. И решение Вашингтона, Байдена не встречаться с Зеленским до саммита с Путиным, что уже послало в Москву сигнал. Затем перенесение встречи Байдена с Зеленским. И это, к сожалению, наложилось на историю с Афганистаном. И вот это перекладывание визита выглядит плохо. В таких тонких, чувствительных дипломатических делах символика очень важна. И это посылает Украине сигнал, что вот это не главное на самом деле», - отметил журналист.

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«Украина – это страна, которая де-факто находится в состоянии конфликта с Россией, с которой тоже надо иметь дело. А у Байдена в команде довольно много людей с, во-первых, представлениями администрации Обамы, что надо помягче. А во-вторых, очень много людей, которые говорят: самое главное для нас – договор СНВ (договор о сокращении стратегического наступательного вооружения – ред.) новый заключить. Это важно, это и Путину важно. Но возникает набор приоритетов, и вот уже – СНВ важнее Украины. Потом продолжится история с Афганистаном. Потому что мы не знаем… все, что мы знаем о талибах, это то, что они скоро начнут выплескиваться через границы. А тут снова надо будет говорить с Москвой, как мы будем стабилизировать Центральную Азию. Противостояние с Китаем – то же самое», - добавил Эггерт.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден должны встретиться в Вашингтоне 1 сентября. До этого сначала заявляли дату 30 августа, затем перенесли на 31 августа. А потом окончательно установили дату встречи 1 сентября.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал подробности программы визита президента Владимира Зеленского в США:

"У нас будет встреча в Министерстве энергетики, будет заявление о стратегическом партнерстве, будет встреча с господином Тони Блинкеном. Ключевой пункт сегодняшней программы – большое оборонное соглашение с Пентагоном, департаментом обороны, с Ллойдом Остином, министром обороны США. О деталях мы сможем сообщить, когда подпишем, сейчас детали в секрете. Далее будет Всемирный банк, будет также много, скажем так, церемониальных мероприятий, это и чествование памяти жертв Голодомора, презентация аудиогида в усадьбе Джорджа Вашингтона. Будет даже НАСА, подписание соглашения о сотрудничестве между государственным космическим агентством и НАСА. Пока что без деталей".