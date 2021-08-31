Пионтковский: вероятность российского военного вторжения в Украину резко повышается Политолог оценил угрозу от запуска газопровода "Северный поток-2"

19:35, Вчера

Запуск российского газопровода "Северный поток-2" увеличит риск прямого вторжения войск России в Украину.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" российский политолог Андрей Пионтковский.

"Все противники "Северного потока" в Европе и Америке подчеркивают, что это не столько экономический, сколько геостратегический проект. Вероятность российского военного вторжения в Украину резко повышается, потому что Москву уже не интересует судьба трубопроводов в Украине. Но я убежден, что завтра (на переговорах президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена – ред.) будут обсуждаться вопросы о безопасности, а не о "Северном потоке". По "Северному потоку" будет решаться на других площадках. Мы знаем, что большинство Конгресса против позиции Байдена, будут еще выборы в Германии, кроме того, украинская дипломатия одержала большую победу", - рассказал политолог.

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Пионтковский также напомнил, что в Германии несколько дней назад "федеральный суд обязал "Газпром" подчиняться правилам Евросоюза, от которых хотел уклониться".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 1 сентября.

Эксперт по вопросам госбезопасности Василий Вовк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что на переговорах Зеленского с Байденом главными темами будут транзит газа через Украину и война на Донбассе.

Ранее США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Они опубликовали "Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", сообщает "Европейская правда".

США и Германия отметили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет.