"ХАРД с Влащенко": гость студии — Павел Климкин

Главные темы эфира — перспективы Украины в НАТО и ситуация на Донбассе

Артем
Калинин

На телеканале "Украина 24" — проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы — бывшим министром иностранных дел Павлом Климкиным — Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

Включение: Олег Волошин.

Смотрите 1 сентября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

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