"ХАРД с Влащенко": гость студии — Павел Климкин Главные темы эфира — перспективы Украины в НАТО и ситуация на Донбассе

11:05, Сегодня

На телеканале "Украина 24" — проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы — бывшим министром иностранных дел Павлом Климкиным — Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

Как события в Афганистане повлияют на вступление Украины в НАТО?

Когда станет возможной деоккупация Крыма и Донбасса?

Сможет ли украинская власть отстоять национальные интересы государства?

Включение: Олег Волошин.

Смотрите 1 сентября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".