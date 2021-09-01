Визит Зеленского в США: Россия проиграла в вопросе Донбасса – Фейгин "В Вашингтоне такая атмосфера, что невозможно допустить, что на встрече с Зеленским Байден будет что-то делать в ущерб безопасности Киева", - заявил политик

14:55, Сегодня

Россия проиграла в вопросе Донбасса в связи с визитом президента Украины Владимира Зеленского в США, потому что Джо Байден не станет требовать от Киева выполнения Минских соглашений на условиях Москвы.

Об этом в эфире марафона «Американский прием» на телеканале «Украина 24» рассказал российский политик и общественный деятель Марк Фейгин.

«В России внимательно следят за визитом Зеленского в США. Первые комментарии относительно встреч Зеленского, прежде всего с министром обороны США Ллойдом, не радуют Кремль. Потому что совершенно определенно – Москва не рассчитывала, что еще до встречи с Байденом будут звучать достаточно прямолинейные заявления со стороны оборонного ведомства о поддержке Украины. Пока рано говорить, надо до вечера подождать, когда начнется встреча Зеленского с Байденом. Определенно, ничего настораживающего для Киева не будет. Вашингтон сейчас не пойдет на то, чтобы, находясь под градом критики, например, продавливать выполнение Минских соглашений в интерпретации Москвы», - отметил российский политик.

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Он подчеркнул, что Москву не устроит практически ни один результат встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом, кроме капитуляции Украины в вопросе Донбасса.

«Сейчас в Вашингтоне такая атмосфера, что невозможно допустить, что на встрече с Зеленским Байден будет что-то делать в ущерб безопасности Киева. Байден сейчас под жесткой критикой американских СМИ из-за событий в Афганистане. Продавливать выполнение Минских соглашений – это выйти на публичный скандал. Вашингтон себе этого позволить не может. Поэтому будет что-то нейтральное звучать, но не конкретика. Совершенно точно в этой игре Москва проиграла. Даже позиция Меркель не влияет на эту ситуацию. Потому что это уже находится в плоскости внутренней политики США – проиграть такие вопросы международной безопасности, как Афганистан и Украина, это будет даже для американцев слишком», - заявил Фейгин.

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В США продолжается визит украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским. 1 сентября запланирована встреча украинского президента с Джо Байденом.

В Пентагоне 31 августа министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин подписали рамочное соглашение о стратегических принципах оборонного партнерства.

Как сообщает Министерство обороны Украины, рамочное соглашение подтверждает ключевые принципы и определяет амбициозные цели для двусторонних отношений в сфере обороны до декабря 2026 года. К ним относятся реформы в секторе обороны Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО, увеличение прозрачности украинских оборонных закупок, реформ корпоративного управления и развитие долгосрочного стратегического партнерства в сфере науки и технологий.