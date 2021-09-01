"ТОК-ШОУ №1": гости и темы программы Василия Голованова
Известные политики обсудят с ведущим, что происходит в стране
1 сентября в эфире телеканала "Украина 24" в 21:00 "ТОК-ШОУ №1" с Василием Головановым. В авторском проекте Василий Голованов вместе с гостями в студии обсуждает актуальные события в Украине.
Гости "ТОК-ШОУ №1":
- Ирина Геращенко
- Евгения Кравчук
- Валентин Наливайченко
- Марк Гинзбург
- Ирина Верещук
- Кира Рудик
- Сергей Щербина
- Алексей Устенко
- Иванна Климпуш-Цинцадзе
- Александр Качура
- Денис Маслов
- Виктория Гриб
- Виталий Журавский
Темы:
- - Первый разговор с глазу на глаз: выйдут ли отношения Украины и США на новый уровень, что получит Украина, а в чем откажут? И главное - поможет ли Байден Зеленскому в противостоянии с Путиным?
- - Ученики идут в школу, а власть - в новый политический сезон: чего будет больше - ссор и скандалов или конструктива и реальных решений?
Не пропустите - 1 сентября в 21:00 в новом выпуске "ТОК-ШОУ №1".