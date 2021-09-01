Экс-министр о встрече Зеленского и Байдена: когда мы "тянем лапы" и просим – мы слабы Павел Климкин объяснил, при каком условии США будут помогать Украине

19:53, Вчера

США готовы помогать Украине только в том случае, если украинцы готовы помочь себе сами.

Об этом во время марафона "Американский прием" на телеканале "Украина 24" заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

"Когда мы что-то просим, нужно что-то предлагать. Когда ты проситель, тянешь лапы, из этого ничего не выйдет, ты сразу слабый. И я считаю, что в сегодняшней реальности нужно прекратить скулить, что нужно прекратить полагаться только на кого-то. У нас люди говорят: "Вот Байден нам разрулит Донбасс". Помогать они нам будут, если мы сами себе будем помогать, но за нас этот путь в том, что у нас будут новые образцы оружия, что мы перезагрузим судебную систему, - никто и никогда не сделает", - сказал Климкин.

Читайте также: У Байдена хотят показать неимоверные усилия по поддержке Украины – журналистка

Напомним, что встреча президентов состоится в Вашингтоне 1 сентября в 14:00 по местному времени (21:00 по киевскому). Встречу несколько раз переносили, планируется, что президенты поговорят тет-а-тет и в расширенном составе, а после этого будет совместное заявление.

Ранее внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Владимир Зеленский привезет на переговоры к Джо Байдену не просьбы, а предложения.

"Во-первых, надо установить личные отношения с Байденом. Это химия, которая возникает в живом общении, это очень важно. И здесь будет решено несколько стратегических вопросов, поскольку речь идет о существенном увеличении оборонного взаимодействия между США и Украиной. Там рассматривается несколько вариантов. Второе - энергетическая сфера, там тоже много сюрпризов ждет, в том числе по "Северному потоку-2". Относительно политической части - речь идет о том, чтобы американский представитель стал частью "минского" процесса в том или ином варианте", - рассказал он.