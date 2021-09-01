"У нас есть право на Русь": экс-министр ответил Арестовичу насчет переименования Украины Павел Климкин посоветовал "не играться с бесконечными переименованиями"

20:38, Вчера

Украина исторически имеет право на название Русь, однако переименовывать ее в "Русь-Украину" необязательно.

Об этом во время марафона "Американский прием" на телеканале "Украина 24" заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя соответствующе предложение внештатного советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

"Я гражданин Украины и никогда об этом не жалел. У нас есть своя история, Россия пусть гордится своей, и даже Путин в своей известной статье, которая на самом деле – имперский манифест, сказал, что было две Руси в определенный момент. Была та Русь и была наша Русь. У нас и так есть право на эту Русь, без какого-либо переименования. И когда кто-то говорит в дискуссиях, что название "Украина" все-таки указывает на периферию, я говорю: вы что, больные? Мы ассоциируемся с Украиной, у нас есть флаг, тысячи парней погибли за Украину. Неужели мы не можем это ценить? Зачем нам неполноценность? Эта история и так наша. Мы ее не можем объяснить украинцам – так давайте расскажем эту историю, а не будем играться с бесконечными переименованиями", - заявил экс-министр.

Читайте также: Ницой призвала называть русский язык "московским": это исторически правильно

Ранее внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" заявил о необходимости переименовать Украину в Русь-Украину.

"В начале XVIII века состоялась огромная кража. Московия забрала себе название "Русь". А сделал это Феофан Прокопович, который отстаивал идею православного государства в противовес католикам и Османской империи. Он сделал ставку на Московию. Три года он уговаривал императора Петра и говорил, что только это позволит России претендовать на династическую преемственность русских земель, веры, языка. А всем известно, что Богдан Хмельницкий называл себя князем русским. Гадячское соглашение предусматривало единство трех народов, один из которых - русский. Эта кража и позволяет россиянам посягать на нашу территорию, государство, заявлять Путину, что мы - один народ и создавать прочую пропаганду", - сказал Арестович.

Арестович также напомнил, что президент Владимир Зеленский в поздравлении ко Дню Независимости несколько раз использовал название "Русь-Украина".