"Слуга народа" назвала первые достижения Зеленского в США: визит точно успешен Ирина Верещук рассказала, какие соглашения были подписаны в Штатах

22:33, Вчера

Во время визита в США президента Украины Владимира Зеленского был подписан ряд важных соглашений в оборонной, энергетической и космической отраслях.

Об этом рассказала в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, комментируя переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

"Оборонное сотрудничество – это то, чего мы сегодня достигли. Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного сотрудничества подписано. Оно содержит 9 четких направлений, по которым мы работаем, дорожную карту, что мы должны сделать в отношении безопасности в Черноморском регионе. Это наше сотрудничество, где мы можем быть взаимно полезными. В космической отрасли, в киберпространстве – это все, что содержит то соглашение и другие, которые подписаны", - сказала "слуга народа".

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По словам Верещук, для нее это маркер успешности визита.

"Он еще продолжается, но он точно успешен. Мы подписали оборонное соглашение, также мы подписали соглашение, которое наши разработчики, ученые ждали. Оно касается обмена технологиями, у нас теперь будет доступ к технологиям. Ну и, конечно, энергетическая сфера, это то, что мы сделали – не российские ТВЭЛы, а Westinghouse (ядерное топливо – ред.). Мы делаем все, чтобы американские компании с мировым именем сегодня заходили, помогая нам освободиться от энергетической удавки Российской Федерации и работать на уровне", - отметила нардеп.

Напомним, что встреча президентов Владиммира Зеленского и Джо Байдена состоялась в Вашингтоне 1 сентября в 14:00 по местному времени (21:00 по киевскому). Встречу несколько раз переносили, планируется, что президенты поговорят тет-а-тет и в расширенном составе, а после этого будет совместное заявление.

Ранее внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Владимир Зеленский привезет на переговоры к Джо Байдену не просьбы, а предложения.

"Во-первых, надо установить личные отношения с Байденом. Это химия, которая возникает в живом общении, это очень важно. И здесь будет решено несколько стратегических вопросов, поскольку речь идет о существенном увеличении оборонного взаимодействия между США и Украиной. Там рассматривается несколько вариантов. Второе - энергетическая сфера, там тоже много сюрпризов ждет, в том числе по "Северному потоку-2". Относительно политической части - речь идет о том, чтобы американский представитель стал частью "минского" процесса в том или ином варианте", - рассказал он.