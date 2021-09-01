"Не только на оборону": нардеп озвучил суммы помощи США Украине Валентин Наливайченко выразил надежду, что средства не разворуют

23:10, Вчера

США помимо 60 млн долларов военной помощи предоставят Украине десятки миллионов долларов для прифронтовых областей, а также средства на борьбу с коронавирусом.

Об этом рассказал в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" народный депутат от "Батькивщины" Валентин Наливайченко, комментируя переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

"Сегодня президент США подтвердил, что 60 млн долларов будет дополнительно оборонной помощи. Правда, ее еще должен утвердить Конгресс. Для Луганской и других областей, граничащих с линией фронта, США еще предоставляют 45 млн долларов гуманитарной помощи. Надеюсь, она не будет разворована, а дойдет под контролем депутатов на округа для больниц, для людей. И больше 12 млн долларов помощи США дают на противодействие COVID-19, это прямая помощь. Это то, что мы услышим из Вашингтона", - сказал Наливайченко.

Читайте также: "Слуга народа" назвала первые достижения Зеленского в США: визит точно успешен

Как сообщает официальный сайт Белого дома, Джо Байден подписал документ, в соответствии с которым 60 млн долларов направляются на нужды Министерства обороны Украины.

Ранее в эфире канала "Украина 24" дипломат Александр Левченко заявил, что украинской стороне следует напомнить, что США, благодаря программе ядерного разоружения Украины, сэкономили 1 трлн долларов, следовательно, Украина имеет право просить военную помощь на сумму более 60 млн долларов. "Мы должны напомнить, что с 1991 года, когда начался процесс ядерного разоружения, закончившийся в 1996 году, США сэкономили 1 трлн долларов, только по украинскому оружию. Конечно, мы бы хотели, чтобы таким образом учитывалось то, что Украина нуждается в поддержке со стороны нашего стратегического союзника, и наши ожидания – что этот статус будет подтвержден, несмотря на то, что ситуация в Афганистане требовала некоторых корректив", - сказал эксперт.