"Не только на оборону": нардеп озвучил суммы помощи США Украине

Валентин Наливайченко выразил надежду, что средства не разворуют

Павел
Заяц

США помимо 60 млн долларов военной помощи предоставят Украине десятки миллионов долларов для прифронтовых областей, а также средства на борьбу с коронавирусом.

Об этом рассказал в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24"  народный депутат от "Батькивщины" Валентин Наливайченко, комментируя переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

"Сегодня президент США подтвердил, что 60 млн долларов будет дополнительно оборонной помощи. Правда, ее еще должен утвердить Конгресс. Для Луганской и других областей, граничащих с линией фронта, США еще предоставляют 45 млн долларов гуманитарной помощи. Надеюсь, она не будет разворована, а дойдет под контролем депутатов на округа для больниц, для людей. И больше 12 млн долларов помощи США дают на противодействие COVID-19, это прямая помощь. Это то, что мы услышим из Вашингтона", - сказал Наливайченко.

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Как сообщает официальный сайт Белого дома, Джо Байден подписал документ, в соответствии с которым 60 млн долларов направляются на нужды Министерства обороны Украины. 

Ранее в эфире канала "Украина 24" дипломат Александр Левченко заявил, что украинской стороне следует напомнить, что США, благодаря программе ядерного разоружения Украины, сэкономили 1 трлн долларов, следовательно, Украина имеет право просить военную помощь на сумму более 60 млн долларов. "Мы должны напомнить, что с 1991 года, когда начался процесс ядерного разоружения, закончившийся в 1996 году, США сэкономили 1 трлн долларов, только по украинскому оружию. Конечно, мы бы хотели, чтобы таким образом учитывалось то, что Украина нуждается в поддержке со стороны нашего стратегического союзника, и наши ожидания – что этот статус будет подтвержден, несмотря на то, что ситуация в Афганистане требовала некоторых корректив", - сказал эксперт.

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