Зеленский: Украина будет бороться с энергетическим оружием России Вопрос энергобезопасности является приоритетом для Украины, отметил президент

00:48, Сегодня

Украина рассчитывает на поддержку США в случае угрозы своей энергетической безопасности из-за российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, отвечая на вопрос телеканала "Украина 24".

"Есть некоторые гарантии, о которых говорил господин президент со мной лично. Он понимает, что это приоритетный вопрос сегодня для Украины. Но эти гарантии будут еще разрабатываться. Мы с доверием относимся друг к другу, я имею в виду наши страны. Тем не менее, мы все должны иметь детали, а детали всегда привязаны к людям, которые должны за это отвечать... Желание Соединенных Штатов, то, что я слышал сегодня по крайней мере, если будут нарушаться украинские права и если будет подниматься вопросы энергетической безопасности, Соединенные Штаты будут готовы к внедрению санкционной политики", - сказал Зеленский.

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По словам президента, он сказал своему американскому коллеге "очень открыто, что, несмотря ни на что, Украина будет бороться с этим энергетическим оружием".

Ранее США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Они опубликовали "Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", сообщает "Европейская правда".

США и Германия отметили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет.

Президент России Владимир Путин 20 августа после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что перспективы транзита газа через Украину после 2024 года, когда завершается текущий контракт, зависят от европейских покупателей - с учетом технического состояния и экологических характеристик украинского маршрута.

Путин отметил, что Россия готова и после 2024 года транзитировать газ через Украину, "но должны понять, на какой срок и в каком объеме, а для этого должны понять от европейских партнеров, сколько они готовы закупать", пишет DW.

Напомним, Украина и Россия 30 декабря 2019 года подписали договор о продлении на 5 лет транзита газа через украинскую ГТС. Согласно документу, Россия обязалась прокачать через Украину в Европу 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубометров в год в последующие четыре года.