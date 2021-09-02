Есть неожиданность для Украины - дипломат о встрече Зеленского с Байденом Результатом визита Зеленского в США стали не только декларации, но и практические договоренности

02:04, Сегодня

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена была подкреплена рядом практических договоренностей. США демонстрируют поддержку Украины, хотя казалось, что ее "отодвинули".

Об этом рассказал во время марафона "Американский прием" на телеканале "Украина 24" украинский-британский журналист и дипломат Богдан Нагайло.

"После того, как договорились Берлин с Вашингтоном над головой Украины по "Северному потоку-2", выглядело, что нас отодвинули, что мы уже на заднем плане, что мы уже не фигурируем как важный фактор и так далее", - сказал дипломат.

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В то же время, отметил Нагайло, ему "очень понравились сегодня ремарки Байдена, когда он принял Зеленского".

"Он подчеркивал, что поддержка Украины продолжается, в заявлении они говорят, что поддержка и партнерство ближе, чем когда-либо за 30 лет. Но что мне больше всего понравилось из всего этого - что это не только декларации. Есть целый ряд многогранных договоренностей, дают практический компонент этим заявлениям - и финансовая помощь, и в военной сфере, сотрудничество в сфере энергетики, космоса, банков, информатики и так далее. Я вижу, что были старания поднять этот уровень выше, чем было. Это неожиданность", - подчеркнул он.

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Напомним, что по результатам встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена было обнародовано совместное заявление Украины и США о стратегическом партнерстве.

В частности, Украина и США договорились активизировать работу Комиссии по стратегическому партнерству (КСП).

Стороны призвали Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины. США подтвердили, что "никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма".

США заявили о готовности выделить 463 млн долларов на поддержку реформ в Украине, 60 млн долларов военной помощи, 45 млн долларов гуманитарной помощи.

Также США пообещали не допустить использования Россией "Северного потока-2" как геополитического оружия.