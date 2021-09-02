США не будут участвовать в Нормандском формате - политолог По мнению Тараса Семенюка, США будут помогать Украине, исходя из потепления отношений с Россией

11:19, Сегодня

США не будут участвовать в Нормандском формате, кроме того, они не заинтересованы в противостоянии с Россией, и военная помощь Украине будет выстраиваться исходя из этих принципов. Об этом в эфире программы "Сегодня Утро" на канале "Украина 24" заявил политолог-международник Тарас Семенюк.

"США последовательная страна, ее внешняя политика не в том, чтобы входить и сразу что-то менять, тем более там, где работают стратегические партнеры – Франция и Германия. Это даже было бы где-то против дипломатической культуры, неправильным тоном, когда США бы вошли и решали дела, не учитывая участие Германии и Франции. С другой стороны, это бы означало, что Франция и Германия не справились с задачей, а тут приходит Вашингтон и все решает", - сказал эксперт.

Семенюк отметил, что если и возможно участие США в переговорах по Донбассу, то в ином формате.

"Думаю, не следует ожидать появления Соединенных Штатов в Нормандском формате, тем более в минской переговорной группе, но если даже и зайдет речь об участии США в каких-либо форматах, это уже точно не будет Нормандский формат, будет другое название, другие условия", - сказал Семенюк.

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Политолог считает, что Украина "увеличила свою привязанность к Министерству обороны США" на фоне потепления отношений между США и Россией.

"Это означает, что нами будут управлять в этой сфере не для того, чтобы защищать, а чтобы не было противостояния между Россией и США, и глобально этот формат сейчас больше всего интересует Вашингтон. Мы тут не играем основную скрипку, наша роль незначительна. И как только будут антироссийские заявления с нашей стороны, это сразу будут комментировать как отсебятину, поэтому, я думаю, риторика в отношении России будет сдержанной", - сказал Семенюк.

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Нормандский формат - группа глав стран (Украина, Германия, Франция, Россия) и их советников, цель деятельности которой - прекращение войны на Донбассе. Последнее заседание на уровне глав государств состоялось в Париже в 2019 году. Дата следующей встречи на уровне глав государств неизвестна, как и неизвестно, состоится ли она вообще в ближайшее время. Возможность привлечения США к Нормандскому формату обсуждается давно, но эксперты не испытывают оптимизма по этому поводу. Так, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что "не нужно зацикливаться на популярной идее об участии США в Нормандском формате — это одна из идей, одна из опций".

Бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко в эфире "Украина 24" высказал сомнения в целесообразности Нрмандского формата. "Поможет ли нормандская встреча? Нет, не поможет, потому что помочь она сможет только в том случае, когда изменятся позиции сторон. Позиция Украины не меняется – это (ОРДЛО - ред.) оккупированная территория; позиция Франции и Германии в той или иной степени больше на украинской стороне, нежели на стороне агрессора – Российской Федерации; позиция России также неизменна. Это все разговоры про белого бычка. Пока Запад не вынудит Россию изменить свою позицию, мы с вами будем обсуждать КПВВ, ремонт моста, подачу воды и так далее. Но это ни на метр, ни на сантиметр не приблизит урегулирование ситуации по сути, стратегически", - сказал экс-министр.