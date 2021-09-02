"Народ против": кто станет гостями программы Наташи Влащенко
Чиновники и политики будут бороться за доверие и уважение зрителей
В четверг, 2 сентября, на телеканале "Украина 24" - новый выпуск шоу "Народ против" с Наташей Влащенко. В масштабном проекте, как в настоящем Колизее, известные чиновники борются за доверие и уважение зрителей, отвечая на провокационные вопросы.
Гости:
- Игорь Смешко, председатель партии "Сила и Честь", генерал-полковник
- Ярослав Железняк, председатель фракции "Голос"
- Данил Гетманцев, народный депутат, фракция "Слуга народа"
- Ирина Верещук, народный депутат, фракция "Слуга народа"
- Александр Качура, народный депутат, фракция "Слуга народа"
- Алексей Устенко, народный депутат, фракция "Слуга народа"
- Алексей Кучеренко, народный депутат, фракция "Батькивщина"
- Мыкола Вересень, журналист
- Сергей Шахов, народный депутат, председатель партии "Наш край"
- Владимир Омелян, член центрального совета партии "Европейская солидарность"
- Марина Бардина, народный депутат, фракция "Слуга народа"
- Питер Залмаев, директор "Евразийской демократической инициативы"
- Андрей Николаенко, народный депутат, фракция "Батькивщина"
Включения:
- Михаил Саакашвили, политик
Темы:
- Зеленский в США. Каких целей достигла Украина?
- Два года работы 9-го созыва. Как нынешний состав Рады войдет в историю?
- Ужас в Кабуле. Почему ситуация в Афганистане угрожает всему миропорядку?
Не пропустите - 2 сентября в 21:00 "Народ против".