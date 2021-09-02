"Народ против": кто станет гостями программы Наташи Влащенко Чиновники и политики будут бороться за доверие и уважение зрителей

11:19, Сегодня

В четверг, 2 сентября, на телеканале "Украина 24" - новый выпуск шоу "Народ против" с Наташей Влащенко. В масштабном проекте, как в настоящем Колизее, известные чиновники борются за доверие и уважение зрителей, отвечая на провокационные вопросы.

Гости:

Игорь Смешко, председатель партии "Сила и Честь", генерал-полковник

Ярослав Железняк, председатель фракции "Голос"

Данил Гетманцев, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Ирина Верещук, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Александр Качура, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Алексей Устенко, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Алексей Кучеренко, народный депутат, фракция "Батькивщина"

Мыкола Вересень, журналист

Сергей Шахов, народный депутат, председатель партии "Наш край"

Владимир Омелян, член центрального совета партии "Европейская солидарность"

Марина Бардина, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Питер Залмаев, директор "Евразийской демократической инициативы"

Андрей Николаенко, народный депутат, фракция "Батькивщина"

Включения:

Михаил Саакашвили, политик

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