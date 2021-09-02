От Байдена не было конкретики по поводу членства Украины в НАТО - дипломат Юлия Осмоловская считает причиной такой позиции США ситуацию в Афганистане

12:08, Сегодня

США невнятно высказались о поддержке вступления Украины в НАТО, и причиной этого является ситуация в Афганистане. Такое мнение в эфире программы "Сегодня Утро" на канале "Украина 24" высказала эксперт-международник, дипломат Юлия Осмоловская, комментируя визит Владимира Зеленского в Вашингтон.

"Думаю, более сильной могла бы быть референция, что США поддерживают выводы Бухарестского саммита НАТО 2008 года, где было четко зафиксировано, что Украина станет членом НАТО. А такая (нынешняя - ред.) референция очень мягкая, абсолютно не обязывающая, она не говорит в практической плоскости о том, что США поддерживают Украину стать членом НАТО. Мне не хватило конкретики, которая была зафиксирована ранее. Странно, что США выбрали более мягкий путь", - сказала Осмоловская.

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Эксперт считает причиной такой позиции США ситуацию в Афганистане, где в результате вывода американских войск к власти пришло радикальное движение "Талибан".

"Ситуация в Афганистане существенно усложнила для Украины контекст работы с США по вопросам безопасности, и в том числе касающихся лоббирования США перспектив в НАТО, потому что сейчас существует большой кризис доверия между союзниками после того, как они сотрудничали по выводу войск из Афганистана. Эта осторожность понятна. Хорошо, что визит состоялся, но конкретики от Байдена я не услышала", - сказала Осмоловская.

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Отметим, что 20-й саммит НАТО состоялся в апреле 2008 года в Бухаресте. Одним из вопросов, рассматриваемых на саммите, было предоставление Плана действий по членству в НАТО Украине и Грузии. По информации СМИ, на саммите Владимир Путин намекнул тогдашнему президенту США Джорджу Бушу, что в случае вступления Украины в НАТО Россия может начать отторжение Крыма и части восточной Украины. В 2014 году началась агрессия России против Украины, тогда как Украина все еще не вступила в НАТО и не получила ПДЧ.

Ранее в эфире канала "Украина 24" политолог Вадим Карасев заявил, что Германия и Франция не хотят вступления Украины в НАТО. "Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского Союза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия – Восточная Европа будет доминирующей над так называемой коренной Европой, Западной. Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран", — сказал он.