Референдум надо применять в трех основных вопросах — Стефанчук Зампредседателя Верховной Рады заявил, что референдум нельзя использовать в обычных вопросах

22:54, Вчера

Референдум нужно применять в трех основных вопросах — об этом заявил в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Референдум — это не на каждый день, это большая кропотливая работа, большая бюджетированная операция в государстве. Мне кажется, что референдум надо применять в трех основных вопросах", — сказал он.

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Стефанчук перечислил, какие это могут быть случаи.

"Первое — когда нужно направить в правильном направлении государство, это могут быть вопросы НАТО, ЕС. Второе — это референдум, который может дать основания для политических лидеров сделать какие-то государственные шаги. Таким был первый референдум, когда мы всем государством сказали, что Украина будет независимой, и это дало основания Кравчуку поехать в Беловежскую Пущу и поставить свою подпись, потому что он говорил: за мной воля украинского народа. И третье — это референдум стоп-кран. В случае, если бы, не дай Бог, что-то случилось в руководстве страны, народ должен иметь возможность остановить это направление событий", — сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая не исключил, что одним из вопросов для всеукраинского референдума может стать война на Востоке Украины. По его словам, "главный вопрос, который сегодня есть, - это ситуация на Донбассе".

Ранее политолог Валерий Клочок в эфире телеканала "Украина 24" предложил три вопроса для всеукраинского референдума — о войне, земле и государственном устройстве.