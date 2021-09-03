У Пентагона впервые есть план — Саакашвили о российской агрессии Михаил Саакашвили рассказал о важных моментах в отношениях США и Украины

10:47, Сегодня

Впервые у Пентагона есть план военных действий в случае российской агрессии — об этом заявил в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили.

"После истории с Афганистаном Байден подчеркивает, что у Украины и США – единые ценности. Это очень важно. Потому что в принципе Байден как оправдал выход из Афганистана – что все равно афганский народ не разделяет эти ценности, не собирается сражаться за них, тогда почему мы будем строит их ценности вместо них. А тут он сказал – у нас одни ценности (с Украиной – ред.). Если одни ценности, то ценности надо защищать", — сказал он.

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Саакашвили назвал два важных момента в действиях США.

"Я вам скажу, что у Пентагона есть программа, военные игры, рассчитанные на то, что Россия переходит линию восточного фронта после учений. Как мы знаем, в сентябре у них начинаются учения, программа проходит в штате Луизиана уже несколько месяцев. Это первое. Второе, они (США – ред.) сильно усилили присутствие на Черном море. Впервые постоянно американские самолеты F-22 патрулируют на Черном море. Такого никогда раньше не было. Американцы и британцы ввели постоянное присутствие своего флота. Британцы передали нам достаточно современные два военных корабля, американцы передают сейчас атакующий боевой катер, вооруженный ракетами. Это все уже не шутки. Это начало очень серьезной помощи, и эта договоренность была заключена в том числе с Пентагоном. Это только на пользу Украине. Впервые у Пентагона есть, если говорить о военных аспектах, план действий в случае российской агрессии", — сказал он.

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Напомним, 1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого ситуация в стране обострилась, активизировались силы Талибана. 15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. 31 августа США закончили вывод войск из Афганистана.

На днях секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в интервью изданию "Известия", что сторонников американского выбора в Украине ждет ситуация, похожая на ту, что в настоящее время наблюдается в Афганистане. "Страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках", — сказал он.