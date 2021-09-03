У Украины нет никаких вопросов о диктатуре — Гетманцев о заявлении Зеленского Даниил Гетманцев рассказал, что из себя представляет демократия

15:32, Сегодня

В Украине невозможен авторитарный режим, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с преподавателями и экспертной средой Стэнфордского университета. Эти слова президента прокомментировал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат из партии "Слуга народа" Данил Гетманцев.

"Я уверен, что действительно на сегодня у Украины нет никаких вопросов об авторитаризме или диктатуре. В нашей, к сожалению, незрелой и расхлябанной демократии надо наводить порядок — рукой, которая способна это сделать. И вспомнить, что демократия — это прежде всего диктатура процедуры, это верховенство права и закона, это не уличные акции, а согласие с решением большинства, даже если ты в меньшинстве. Демократия — это когда решения принимаются в пользу этого большинства. Эти принципы мы в себе воспитывать, потому что демократия — это не то, что записано в Конституции и устойчиво навсегда, а то, что мы утверждаем ежедневно. Мы должны ежедневно утверждать эти принципы каждый в себе, и тогда мы действительно созреем как нация, которая защищена и от диктатуры, и от потрясений, и от революций, которые вредят экономическому развитию страны", — сказал он.

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Напомним, Владимир Зеленский заявил, что гражданское общество в Украине не допустит авторитарного режима. На вопрос, не боится ли он, убив "дракона", сам стать "драконом", Зеленский заверил - украинское общество слишком свободное и демократическое.

"Что касается убить дракона, то я президент 2 года, а вот в ваших знакомых (в России - ред.) ситуация сложнее. Украинское гражданское общество настолько сильно, что дракону появится невозможно. Крылья обрежут", — сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября встретился в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом, а на следующий день провел еще ряд встреч с политиками и представителями бизнеса.