Россия на Донбассе готовится к "более жесткому варианту" – Фейгин Кремль жестко реагирует на визит Зеленского в США, отметил правозащитник

08:58, Сегодня

Россия готовит новые провокации против Украины на Донбассе и для этого убирает наблюдателей ОБСЕ от границы с ОРДЛО.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский правозащитник и общественный деятель Марк Фейгин, комментируя отказ России продлить мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на границе РФ и оккупированных районов Донбасса.

"Я думаю, что это, во-первых, реакция на последние события и визит Зеленского (в США - ред.) в частности. В канун его уже было понятно, что Минские соглашения не будут обсуждаться в интересах Москвы и в ее интерпретации. Москва размышляла – может еще остаются возможности каким-то образом поддавить на Украину с помощью Вашингтона? Но этого точно не произошло", - отметил Фейгин.

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По его словам, риторика Кремля относительно визита Зеленского в США "все больше становится откровенно эскалирующей".

"То есть, если раньше они пытались пропагандистски посмеиваться, то теперь уже говорят, что это угроза – военное соглашение между США и Киевом, в частности разного рода военное и военно-техническое сотрудничество – это прямая угроза Донбассу. Поэтому миссию ОБСЕ убирают, возможно, как превентивную меру – для того, чтобы начать какие-то провокации, действовать военным путем. Я бы этого тоже не исключал", - сказал российский правозащитник.

При этом Фейгин подчеркнул, что Москва всегда готова на крайнюю меру, но понимает, что "у нее есть последствия".

"Поэтому они пока для себя еще окончательно не решили, каким образом они будут реагировать, если мы говорим о военном оперативном реагировании. Это подготовка, скорее, к более жесткому варианту. Но контекст какой? "Запад-2021", учения, которые собираются проводить не только на территории Беларуси, безусловно, можно расценивать как некую инсценировку, план по вторжению в Украину. Необязательно, что он реализуется, но это тоже символический жест в сторону Киева и Вашингтона, что Москва может пойти по пути, по которому она шла весной этого года, когда передислоцировала войска к границам Украины. Я думаю, подобного рода и дальше будут шаги в этом направлении, и мы их еще увидим", - считает он.

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Напомним, Россия 2 сентября объявила, что не поддержит продление после 30 сентября пограничной и наблюдательной миссии ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах "Донецк" и "Гуково" на российско-украинской границе. Об этом сообщил в Twitter журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Нардеп из фракции "Слуга народа" Галина Янченко заявила в эфире телеканала "Украина 24", что Украине на Донбассе нужны внешние наблюдатели.

"В интересах Украины, чтобы на линии разграничения были внешние наблюдатели, которые могут коммуницировать с миром — что происходит на самом деле, есть обстрелы, нет обстрелов, кто их инициирует и тому подобное. Украина будет в дальнейшем сохранять миссию ОБСЕ и всячески способствовать ей со своей стороны", — сказала она.