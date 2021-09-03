Украина может получить современное оружие - эксперт о военном соглашении с США Олег Жданов оценил результаты поездки Владимира Зеленского в Вашингтон

19:41, Вчера

Украина продвинулась вперед в военном сотрудничестве с США и может рассчитывать на поставку современного военно-технического оборудования и оружия.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Олег Жданов, комментируя новые договоренности Украины и США в военной сфере, достигнутые по результатам поездки президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

"С военной точки зрения мы продвинулись вперед. Мы теперь имеем не просто протоколы, соглашения, меморандумы, мы имеем договорные отношения с США в военно-техническом сотрудничестве за пределами НАТО, то есть прямые отношения. Договор накладывает обязанности на каждого из подписантов. Он рамочный, и в рамках этого договора мы теперь можем договариваться о поставках военно-технического имущества, в том числе и оружия. Я считаю, в данном случае это будет способствовать тому, что ВСУ могут получить как современное военно-техническое оборудование, так и современное оружие", - сказал военный эксперт.

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На вопрос, не запретят ли Украине использовать американское оружие на линии разграничения, как это было с системами Javelin, Жданов ответил:

"Такого никогда не было и нет. Относительно Javelin скажу, что там написано, что в критической ситуации мы имеем полное право применить их на линии разграничения".

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Напомним, 31 августа в Пентагоне глава Министерства обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин подписали рамочное соглашение о стратегических принципах оборонного партнерства.

Рамочное соглашение определяет амбициозные цели партнерства двух стран в сфере обороны до конца 2026 года. Оно касается реформ в секторе обороны Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО, увеличения прозрачности украинских оборонных закупок, реформ корпоративного управления и развития долгосрочного стратегического партнерства в сфере науки и технологий.

Также США объявили о новом пакете помощи в сфере безопасности в объеме 60 млн долларов, включающем бронебойные системы "Джавелин" и другое оборонное летальное и нелетальное оборудование, которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии. Начиная с 2014 года Соединенные Штаты выделили 2,5 млрд долларов на поддержку украинской армии, включая 400 млн долларов, которые были предоставлены Украине только в этом году.