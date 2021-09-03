США не пойдут на прямую конфронтацию с Россией – эксперт о переговорах по Донбассу Олег Жданов оценил заявление Андрея Ермака насчет возможного расширения "нормандского формата"

20:16, Вчера

США никогда официально не присоединятся к переговорам по Донбассу в "нормандском формате".

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Олег Жданов.

"Я как человек, который занимается аналитикой, скажу, что это идея, которая не может быть реализована. США никогда официально не присоединятся к "нормандского формату", потому что рано или поздно даже "нормандский формат" придет к тому, что надо садиться напротив России. Россия все же является стороной конфликта. И переговоры в присутствии Франции и Германии, а еще и США, должны идти между Украиной и Россией как между странами, у которых вооруженный конфликт. На прямую конфронтацию с Россией США никогда не пойдут. Кстати для того США и поддерживают Украину, чтобы нивелировать военную угрозу, в частности для НАТО и ЕС со стороны России", - отметил Жданов.

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Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телеканала "1+1" отметил, что США готовы участвовать в переговорах с Украиной и Россией по Донбассу и Крыму.

"Все переговоры могут состояться, когда есть согласие на это всех сторон. Могу только вам сказать, что Соединенные Штаты готовы, и они подтвердили это, участвовать и сделать все, что возможно от них для того, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить систему устойчивой безопасности нашей страны", - цитирует Ермака "Укринформ".

Политолог-международник Тарас Семенюк говорил о том, что США не будут участвовать в Нормандском формате. Кроме того, они не заинтересованы в противостоянии с Россией, и военная помощь Украине будет выстраиваться исходя из этих принципов.