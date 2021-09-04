Нардеп об отставках в Кабмине: как минимум три министра выставлены на замену Валентин Наливайченко сказал, кто может потерять должность

11:12, Сегодня

В Кабмине Украины в ближайшее время могут быть уволены три министра.

Об этом в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" рассказал народный депутат от "Батькивщины" Валентин Наливайченко.

"Относительно изменений в правительстве, я думаю, будут как минимум три министра выставлены на замену, потому что голосов на замену правительства как такового нет. Я думаю, что первый, кто может уйти с поста - министр финансов (Сергей Марченко - ред.). Также вопрос к министру обороны (Андрею Таране - ред.) не снят. Также серьезные вопросы относительно министра культуры (Александра Ткаченко - ред.) - нулевые, если не минусовые, результаты", - сказал Наливайченко.

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Также нардеп опроверг возможность отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. По его словам, "нет голосов по смене главы парламента".

Ранее нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что в Кабмине осенью ожидаются кадровые перестановки, обсуждается замена сразу нескольких министров.

"Разговоры идут не только о смене министра обороны. Например, разговоры идут о министре юстиции или культуры. Я часто слышала на эфирах вопросы именно такого рода. Речь идет о том, будут ли кадровые изменения осенью. Будут. А какими будут – это решать президенту и премьеру", — объяснила "слуга народа".

13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке, что породило слухи о новых увольнениях в правительстве.