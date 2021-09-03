Встреча Зеленского и Байдена превзошла все ожидания – американский политик Зеленский достойно представил свою страну, считает Борис Пинкус

21:32, Вчера

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США и переговоров с американским коллегой Джо Байденом "добился почти всего, что хотел".

Об этом в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" рассказал руководитель окружного отделения Республиканской партии по 45 округу Ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пинкус.

"Встреча Зеленского и Байдена в Белом доме превзошла все ожидания. Несмотря на то, что американское общество сегодня озабочено ситуацией в Афганистане, пандемия растет, ураганы обрушились – все СМИ обратили внимание на визит Зеленского и его команды. Первое, что бросается в глаза – все политики едины в том, что Зеленский достойно представил свою молодую демократическую страну впервые в Америке на этом уровне. Было очень позитивно, Зеленский держался гордо, независимо, не распинался в комплиментах, как обычно это делают молодые страны, приезжающие в Америку с протянутой рукой, и добился очень многого. Достаточно сказать, что полмиллиарда долларов, которые выделяют сегодня Украине для помощи в разных направлениях, говорит о том, что Зеленский добился почти всего того, что он хотел", - отметил американский политик.

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По словам Пинкуса, Зеленский "произвел очень хорошее впечатление на бизнес-элиту, прекрасно выступил в Стэнфорде и других общественных организациях".

"Он довел те ценности Украины, за которые он сегодня борется как президент, и какие успехи ожидает в будущем. Это позитив, который будет иметь продолжение", - сказал он.

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Напомним, что по результатам встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена было обнародовано совместное заявление Украины и США о стратегическом партнерстве.

В частности, Украина и США договорились активизировать работу Комиссии по стратегическому партнерству (КСП).

Стороны призвали Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины. США подтвердили, что "никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма".

США заявили о готовности выделить 463 млн долларов на поддержку реформ в Украине, 60 млн долларов военной помощи, 45 млн долларов гуманитарной помощи.

Также США пообещали не допустить использования Россией "Северного потока-2" как геополитического оружия.