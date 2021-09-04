Нардеп раскритиковал закон об олигархах: даже обычные бизнесмены в опасности Алексей Гончаренко назвал законопроект №5599 "банальным нарушением Конституции"

07:02, Сегодня

Закон об олигархах, поддержанный Верховной Радой в первом чтении, может быть использован для ограничения прав человека, давления на бизнес и шантажа СМИ.

Об этом на своей странице в Facebook пишет народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. По мнению нардепа, в документе "под якобы правильными вещами скрывается банальное нарушение Конституции".

"Это касается наделения президента и СНБО новыми непредвиденными ранее полномочиями, ограничения прав человека в зависимости от имущественного состояния, опосредованного введения цензуры в СМИ. Предлагается, чтобы решение о признании лица олигархом принималось Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета Украины. При этом кто конкретно подпадает под новое довольно размытое определение - до сих пор непонятно. Получается, что даже обычные бизнесмены в опасности, это факт", - пишет политик.

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Как отметил Гончаренко, все эксперты сходятся во мнении, что в законопроекте "сроки как в юридическом тумане". И это уже сейчас держит все отрасли в страхе и напряжении, "ведь кто сегодня олигарх будут решать конкретные люди чуть ли не по своему желанию".

По его словам, "особенно здесь досталось сфере медиа, которую очевидно будут жестко цензурировать".

"Этот закон пригодится власти в случае, чтобы зачистить медиапространство под свои нужды, давить на бизнес, шантажировать СМИ и диктовать свои условия, но пока это все красиво прикрывается громкой борьбой с болезненной проблемой украинского общества", - считает нардеп.

Гончаренко также выразил уверенность, что этот закон необходимо направить на проверку в Венецианскую комиссию, "чтобы снять все вопросы".

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Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5599 об ограничении влияния олигархов, который он внес на рассмотрение парламента 2 июня. Цель документа – предотвращение угроз нацбезопасности из-за чрезмерного влияния лиц, которые имеют значительный экономический и политический вес. Такие лица и обозначаются как олигархи.

Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме того, в законопроекте говорится о создании Реестра олигархов.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к председателю парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором указывает на несоответствие Конституции Украины законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Денисова отмечает, что в случае принятия закона об олигархах в существующей редакции она будет вынуждена в рамках своих полномочий обратиться в Конституционный суд.