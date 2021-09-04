"Ни намека на борьбу с коррупцией": Соколова объяснила, что не так с законом об олигархах По словам журналистки, в документе нет даже четкого определения понятия "олигарх"

10:04, Сегодня

Закон об олигархах, поддержанный Верховной Радой в первом чтении, является "ширмой, за которой ни намека на борьбу с коррупцией нет".

Такое мнение высказала на своей странице в Facebook журналистка Янина Соколова.

Журналистка объяснила, что не так с законопроектом:

"Начнем с определения "олигарх". Оно рендомное и не определенное четкими нормами. Подписывать или наоборот, вычеркнуть из списка можно чуть ли не каждый, кто имеет бизнес с оборотом крупных сумм.

Второе. Законопроект предусматривает предоставление СНБО полномочий своими решениями признавать лицо "олигархом", в результате чего к нему применяются ограничения прав и свобод. Ни СНБО, ни президент (решение СНБО вводятся в действие его указами) не наделены таким конституционным правом. Нарушены статьи 106 и 107 Конституции Украины. Соответственно, сотни судов и утопия в правосудии.

Третье. Несмотря на слишком широкие и нечеткие критерии признания лица олигархом, неоправданную широту дискреционных полномочий СНБО, законопроект №5599 безусловно будет служить инструментом давления на лиц, в отношении которых рассматривается вопрос о признании олигархом. Очень удобная модель управления СМИ, которые, напомню, общей массой являются частной собственностью самых зажиточных украинских бизнесменов и олигархов".

Читайте также: Глава НАПК назвал две ключевые вещи, чтобы деньги и политика были разделены

По мнению Соколовой, закон приведет или к перераспределению собственности в целых отраслях экономики и медиа, или к установлению абсолютной зависимости крупного бизнеса от капризов власти.

"Ведь законопроект не содержит предохранителей от возможного выборочного применения соответствующей процедуры. Кого считать необходимым, того и запишут в "реестр олигархов". Кто будет более конструктивным - останется просто бизнесменом", - пояснила она.

Как подчеркнула журналистка, показательно это проявится в медийном пространстве - "более конструктивными к власти станут не только владельцы СМИ, но и сами СМИ".

Соколова выразила надежду, что депутаты услышат независимых экспертов и направят этот законопроект в Венецианскую комиссию Совета Европы.

Читайте также: "Будет целый перечень вопросов, законопроектов": Дмитрий Разумков о деолигархизации

Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5599 об ограничении влияния олигархов, который он внес на рассмотрение парламента 2 июня. Цель документа – предотвращение угроз нацбезопасности из-за чрезмерного влияния лиц, которые имеют значительный экономический и политический вес. Такие лица и обозначаются как олигархи.

Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме того, в законопроекте говорится о создании Реестра олигархов.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к председателю парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором указывает на несоответствие Конституции Украины законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Денисова отмечает, что в случае принятия закона об олигархах в существующей редакции она будет вынуждена в рамках своих полномочий обратиться в Конституционный суд.