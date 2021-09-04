"Визит Зеленского к Байдену может стать историческим": экс-премьер назвал условие Арсений Яценюк подвел итоги встречи

13:28, Сегодня

Переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена могут стать историческими, только если Украина выполнит взятые на себя обязательства по реформам и борьбе с коррупцией.

Такое мнение высказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" экс-премьер-министр Арсений Яценюк.

"Является ли встреча Зеленского с Байденом исторической? Скажу откровенно - не знаю. Встречи становятся историческими лишь тогда, когда они становятся частью истории. История рассудит, что-то кардинально изменилось, не изменилось. Но хорошо ли то, что Зеленский поехал к Байдену? Хорошо. Хорошо ли, что состоялся визит? Да, хорошо. Мог ли он состояться лучше? Я всегда в таком случае говорю: мог быть хуже. Это был адекватный нормальный визит к своему союзнику, которым являются США", - считает экс-премьер.

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Яценюк напомнил, что визит Зеленского к Байдену происходил "на фоне драматических событий в Афганистане".

"С точки зрения геополитики, это один из крупнейших просчетов наших западных партнеров. На этом просчете топтались Россия, Китай и антизападные силы в Украине, которые говорили: видите, они из Афганистана вышли, и вас бросят. Они нас не бросили. И визит Зеленского к Байдену, и та декларация говорит, что США заявили не просто о поддержке - они заявили: мы финансируем оборонный бюджет. Общий объем ассигнований - 400 с лишним млн долларов. То есть они финансируют украинскую армию, это первое. Второе, они финансируют и помогают бороться с COVID-19. Третье, встал вопрос по НАТО. Я ожидал более четких формулировок в заявлении. Но они повторили, что двери в НАТО для Украины открыты", - заявил он.

В то же время, политик отметил, что ключевой момент, который четко не сформулирован в договоренностях США и Украины - это "Северный поток-2".

"Из-за того, что россияне договорились с немцами, мы с вами теряем каждый год 2 млрд долларов. И нам их никто не собирается компенсировать. Американцы сначала включили механизм санкций, а затем отошли назад. Это вещь, которая не лежит в плоскости наших двусторонних отношений. Вопрос по "Северному потоку-2" должны решить Украина, Германия, ЕС и США. Потому что это решение антиамериканское, антиевропейское и антиукраинское", - сказал экс-премьер.

Яценюк добавил, что этот визит будет историческим лишь в одном случае:

"Если эта декларация, а это скорее план действий, где Украина сказала, что она будет делать, а где Америка сказала, где она поможет... Если Украина, украинская власть выполнит то, что она пообещала не для Америки, а для каждого из вас: правовая реформа, борьба с коррупцией, экономический успех, сильная армия - и Америка будет помогать, тогда этот визит исторический".

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Напомним, что по результатам встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена было обнародовано совместное заявление Украины и США о стратегическом партнерстве.

В частности, Украина и США договорились активизировать работу Комиссии по стратегическому партнерству (КСП).

Стороны призвали Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины. США подтвердили, что "никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма".

США заявили о готовности выделить 463 млн долларов на поддержку реформ в Украине, 60 млн долларов военной помощи, 45 млн долларов гуманитарной помощи.

Также США пообещали не допустить использования Россией "Северного потока-2" как геополитического оружия.