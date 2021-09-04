Увольнения в Кабмине: "слуга народа" назвала министра, к которому меньше всего вопросов Ирина Верещук также рассказала, возможна ли отставка всего Кабмина

14:31, Сегодня

У монобольшинства в Верховной Раде есть вопросы к работе ряда министров, но меньше всего претензий - к вице-премьеру по вопросам цифровой трансформации Михаилу Федорову.

Об этом сообщила в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" народный депутат из "Слуги народа" Ирина Верещук, комментируя возможные кадровые изменения в правительстве.

На вопрос, рассматривается ли полная отставка Кабмина, "слуга народа" ответила:

"По крайней мере на сегодняшний день нет. Но я вам скажу как представитель монобольшинства в парламенте, к какому из министров у нас есть меньше всего вопросов. У нас меньше всего вопросов к Михаилу Федорову, вице-премьеру по вопросам цифровой трансформации. У него сейчас все в порядке. Он на своем месте, он молодец, он работает. И я знаю, что работает хорошо".

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Как подчеркнула Верещук, в Кабмине есть люди, "к которым очень мало вопросов".

"А дальше пошли вопросы и к госпоже Лазебной (глава Минсоцполитики - ред.), к министру Ляшко (глава Минздрава - ред.), но вы видите, что нет уже такой скандальности, конфликтов. По крайней мере пока мы видим, что все идет по плану. Уруский (вице-премьер по стратегической промышленности - ред.) - мы его вызвали на комитет во время V сессии, он пообещал сделать электронный реестр, когда производители и поставщики услуг в сфере обороны должны были получить такой реестр. Он его сделал за месяц. То есть мы видим, что люди, почувствовав, что может быть всякое, начали более активно работать. И я бы очень хотела, чтобы они продолжили", - сказала депутат.

Ранее нардеп из "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что в Кабмине осенью ожидаются кадровые перестановки, обсуждается замена сразу нескольких министров.

"Разговоры идут не только о смене министра обороны. Например, разговоры идут о министре юстиции или культуры. Я часто слышала на эфирах вопросы именно такого рода. Речь идет о том, будут ли кадровые изменения осенью. Будут. А какими будут – это решать президенту и премьеру", — объяснила "слуга народа".

Нардеп из "Батькивщины" Валентин Наливайченко подтвердил, что из Кабмина могут уволить трех министров.