Путин хочет войти в историю как человек, захвативший Украину и Беларусь - журналист Президент России считает, что Запад не будет никого защищать, отметил Иван Яковина

16:26, Сегодня

Президент России Владимир Путин своей главной исторической целью считает захват Украины и Беларуси.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" журналист-международник Иван Яковина.

"Путин сейчас постоянно говорит об истории и своем месте в истории. Мне кажется, он уже думает о том, что, возможно, скоро ему придется уходить. В этом контексте Украина всегда была его главной исторической целью, задачей, мечтой. Вся его работа, от "Северного потока-2" до подавления свободы слова в России, подчинена одной цели – захвату Украины. Он хочет войти в историю как человек, который преодолел последствия так называемого "западного заговора" и вернул в состав России Украину и Беларусь. Это фетиш, мечта всей его жизни. Если он действительно захочет закончить свое правление, так или иначе он попытается эту свою мечту осуществить", - отметил международник.

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Оценивая итоги переговоров Путина с президентом США Джо Байденом, журналист заявил:

"В Женеве Байден выглядел довольно жалко на встрече с Путиным, и это дало уверенность России и Китаю, что никто никого защищать не будет, если Россия, например, начнет войну против Украины и Китай начнет войну против Тайваня".

По словам Яковины, в результате "Путин сам думает о своем месте в истории и считает, что Запад никого не будет защищать".

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Также международник сказал, что Путин договаривается с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко о создании общей армии:

"Мне кажется, очень внимательно всем украинцам сейчас нужно следить за развитием этого сюжета, особенно за тем, какие документы Путин и Лукашенко на этой неделе будут подписывать в Москве в области военного сотрудничества. Если они подпишут документ о создании общей армии, то это будет сигналом об опасности для Украины".

Ранее журналист Иван Яковина в эфире телеканала "Украина 24" предположил, что президент России Владимир Путин вскоре может уйти с поста из-за проблем со здоровьем.

Комментируя публикации российских СМИ, согласно которым под Москвой для Путина строят огромный оздоровительный комплекс, Яковина заявил:

"Скорее всего, учитывая масштабы строительства, проблемы эти (со здоровьем - ред.) большие. Я думаю, будет у нас возможность в следующем году спекулировать, предполагать, что, возможно, Путин уйдет на отдых в силу естественных причин, а не из-за какого-то заговора или добровольного отречения от власти".