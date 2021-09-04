"Слуга народа" о возможной отставке министра обороны: больших претензий не вижу Юрий Камельчук прокомментировал слухи об увольнениях в Кабмине

17:17, Сегодня

В парламентской фракции "Слуга народа" нет больших претензий к министру обороны Андрею Тарану.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук, комментируя слухи о возможной замене главы оборонного ведомства. На вопрос, какие претензии к нынешнему министру обороны, Камельчук ответил:

"Я не думаю, что здесь действительно большие претензии. Единственное, что может быть приковано внимание... Я знаю, что существовал конфликт между военными ведомствами. Это единственное, что может иметь под собой почву для слухов. Но на самом деле больших претензий или попытки уже сейчас снести с должности этого министра я в нашей фракции не вижу".

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Ранее нардеп из "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что в Кабмине осенью ожидаются кадровые перестановки, обсуждается замена сразу нескольких министров, в частности Андрея Тарана.

"Разговоры идут не только о смене министра обороны. Например, разговоры идут о министре юстиции или культуры. Я часто слышала на эфирах вопросы именно такого рода. Речь идет о том, будут ли кадровые изменения осенью. Будут. А какими будут – это решать президенту и премьеру", — объяснила "слуга народа".

Нардеп из "Батькивщины" Валентин Наливайченко подтвердил, что из Кабмина могут уволить трех министров.