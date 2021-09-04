Россия вновь перебрасывает войска в ОРДЛО – эксперт о ситуации на границе Дмитрий Снегирев объяснил, почему РФ препятствует работе наблюдателей ОБСЕ

19:49, Сегодня

Россия не дает возможности наблюдателям ОБСЕ работать на границе РФ и оккупированных районов Донбасса, чтобы перебрасывать в ОРДЛО новые войска и технику.

Об этом в эфире программы "Сегодня День Выходной" на телеканале "Украина 24" заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Россия прекращает мандат ОБСЕ не на всей оккупированной территории, а соответственно, на линии государственной границы. Речь идет о том, что миссии ОБСЕ запрещено фиксирование передислокации на двух КПП - "Гуково" и "Донецк", расположенных на оккупированных территориях Донецкой области. Но, несмотря на то, что ограничение касается только территории Донецкой области, аналогичное распоряжение получили боевики "ЛНР" и относительно работы миссии ОБСЕ на оккупированных территориях Луганщины. Сейчас миссию ОБСЕ не допускают к работе на КПП близ Изварино и Должанского", - отметил Снегирев.

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Как пояснил военный эксперт, именно в этот период происходит передислокация вооруженных сил России с территории РФ в ОРДЛО.

"В частности, прохождение такой колонны было зафиксировано в ночь с 31 августа на 1 сентября. Не случайно именно в момент прохождения техники фиксируется максимальное количество обстрелов позиций ВСУ вблизи зоны разведения - Золотое, Золотое-4, Золотое-5", - заявил он.

Снегирев добавил, что миссия ОБСЕ на границе собственно и фиксировала перемещение российской техники непосредственно с территории России в ОРДЛО, "что давало возможность в первую очередь нашим американским и европейским партнерам апеллировать к России, что грузы, которые идут через КПП, не соответствуют гуманитарному характеру".

Напомним, Россия 2 сентября объявила, что не поддержит продление после 30 сентября пограничной и наблюдательной миссии ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах "Донецк" и "Гуково" на российско-украинской границе.

Нардеп из фракции "Слуга народа" Галина Янченко заявила в эфире телеканала "Украина 24", что Украине на Донбассе нужны внешние наблюдатели.

"В интересах Украины, чтобы на линии разграничения были внешние наблюдатели, которые могут коммуницировать с миром — что происходит на самом деле, есть обстрелы, нет обстрелов, кто их инициирует и тому подобное. Украина будет в дальнейшем сохранять миссию ОБСЕ и всячески способствовать ей со своей стороны", — сказала она.