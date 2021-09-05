Байден не даст Украине ПДЧ в НАТО — экс-советник Путина рассказал о причине Андрей Илларионов оценил шансы Украины на получение Плана действий по членству в НАТО

22:13, Вчера

Президент США Джо Байден не предоставит ПДЧ в НАТО Украине, пока он в Белом доме — об этом заявил в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" экс-советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов.

"Что касается вступления Украины в НАТО или даже предоставления ПДЧ, позиция не только Германии и Франции, но и Байдена довольно четко обозначена – она изменилась между апрелем и июнем 2021 года. Байден не хочет предоставлять ПДЧ Украине. Каковы причины, можно высказывать различные гипотезы, но мы можем быть достаточно уверенными, что во времена президентской каденции Байдена ПДЧ Украине не будет предоставлен", — сказал он.

Читайте также: Украина может получить современное оружие - эксперт о военном соглашении с США

По словам Илларионова, дело не в том, что Украина делает недостаточно.

"И в этом не недостаток Украины или неспособность выполнить какие-то условия, или недостаток борьбы с коррупцией. Это не имеет никакого отношения к делу. Таково решение Байдена, он просто этого не хочет. Пока он находится в Белом доме, он этого не предоставит", — сказал Илларионов.

Напомним, в апреле 2008 года в Бухаресте состоялся 20-й саммит НАТО, где одним из вопросов было предоставление Плана действий по членству в НАТО Украине и Грузии. По информации СМИ, на саммите РФ президент Владимир Путин намекнул тогдашнему президенту США Джорджу Бушу, что в случае вступления Украины в НАТО Россия может начать отторжение Крыма и части восточной Украины. В 2014 году началась агрессия России против Украины, тогда как Украина все еще не вступила в НАТО и не получила ПДЧ.

Ранее политолог Вадим Карасев заявил, что Германия и Франция не хотят вступления Украины в НАТО. "Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского Союза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия – Восточная Европа будет доминирующей над так называемой коренной Европой, Западной. Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран", — сказал он.