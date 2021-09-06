Хорошо подстроенное убийство — Тарас Чорновил о смерти отца Сын основателя Народного Руха рассказал, почему не считает его гибель несчастным случаем

10:28, Сегодня

ДТП, в котором погиб политик Вячеслав Чорновил — это умышленное политическое убийство, заявил в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" политический эксперт, сын политика Тарас Чорновил.

"Первые часы можно было думать о несчастном случае, до того момента, пока тогдашний глава МВД Кравченко не вышел к журналистам и не начал убеждать, что это была обычная авария и других версий не будет. В этом уголовном деле 120 томов по 300-500 страниц. Там есть поддельные экспертизы, доказательства, что эти экспертизы были сфальсифицированы, идут настоящие экспертизы, в которых иного варианта, чем хорошо подготовленное умышленное убийство, нет", — сказал он.

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По словам Чорновила, в деле было уничтожено много материалов.

"Есть много свидетельств, которые, к сожалению, не пришьешь к делу, но мне отдельные милицейские генералы рассказывали истории, когда тот же Кравченко в какой-то сауне кричал: "Вы даже с***и, убить по-человечески не можете, я теперь должен как клоун перед этими журна***хами кривляться". Много было вещей, которые доказывали, что это было хорошо подстроенное убийство. Много деталей в этом деле, просто оно не может быть завершено. Потому что было уничтожено много материалов по тому делу. Но это 100% политическое убийство", — сказал он.

Основатель Народного Руха Украины Вячеслав Чорновил погиб 25 марта 1999 года. Он и его водитель Евгений Павлов возвращались из Кировограда на автомобиле "Тойота", когда на автотрассе Борисполь — Золотоноша произошла авария. Автомобиль Чорновила врезался в КАМАЗ с прицепом, который разворачивался посреди шоссе. Вячеслав Чорновил похоронен на центральной аллее Байкового кладбища в Киеве.

На следующее утро после гибели тогдашний министр внутренних дел Юрий Кравченко, не дожидаясь предварительных результатов следствия, заявил, что лидер НРУ и его водитель погибли в результате ДТП и что версия покушения на Вячеслава Чорновила как причина его гибели даже не рассматривалась.