"ХАРД с Влащенко": гость студии - Дмитрий Разумков

Главные темы эфира - возможные кадровые изменения во власти и взаимоотношения Рады и СНБО

Артем
Калинин

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

Смотрите 6  сентября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

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