"ХАРД с Влащенко": гость студии - Дмитрий Разумков Главные темы эфира - возможные кадровые изменения во власти и взаимоотношения Рады и СНБО

11:16, Сегодня

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

Что на самом деле происходит между парламентом и СНБО?

Какие кадровые изменения в высших эшелонах власти будут в ближайшее время?

Укрепились ли отношения между Украиной и США и на чем сосредоточена внешняя политика нашего государства?

Смотрите 6 сентября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".