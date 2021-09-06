Рада возвращается с каникул: в "Слуге народа" сказали, с чего начнут работу Александр Корниенко поделился планами монобольшинства на новую сессию парламента

16:17, Сегодня

Парламентская фракция "Слуга народа" на новой сессии Верховной Рады, которая стартует 7 сентября, в первую очередь возьмется за законопроект о местном референдуме в Украине.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" сообщил глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко.

"Начнем с местного референдума, он давно готов, внесен. Будем его обсуждать сегодня. Во всех инициативах по народовластию Руслан Алексеевич (первый вице-спикер Руслан Стефанчук - ред.) здесь выступает нашим главным рулевым, модератором. Они все проработаны абсолютно, с очень широким кругом экспертов, международных и украинских. Берем лучший опыт - Швейцарии и других стран, и все темы будем дальше продвигать", - рассказал Корниенко.

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На вопрос, рассчитывают ли "слуги народа" на голоса других фракций, нардеп ответил:

"Договоренности возникают очень часто в процессе - если те или иные позиции коллеги будут разделять, то в парламенте будут поддерживать. Мы видели, что многие инициативы поддерживались другими коллегами, но хочу напомнить, что референдум мы сами проголосовали. Остальные партии приобщались, но там было больше, чем 226 "слуг народа"... У нас большая фракция. Если не будет проблем со здоровьем, потому что снова осень намечается сложная в плане здоровья... Но многие депутаты вакцинированы, кто-то переболел, и наш коллективный иммунитет в зале парламента точно будет лучше".

Напомним, законопроект о местном референдуме в Украине был зарегистрирован в Верховной Раде в мае.

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что в законопроекте учтены угрозы, которые могут возникнуть во время его принятия.

"Первое – мы обозначили, что местный референдум может проводиться только на уровне административно-территориальной единицы, не включая районы и области, чтобы не создавать сепаратистских отделений. Второе – мы поставили запрет на вопросы, которые могут влиять на территориальную целостность и суверенитет. И третье – положения, предусмотренные в этом законе по поводу проведения местного референдума на временно оккупированных территориях, отложили именно для них на момент возврата их в Украину как государство", - рассказал он.