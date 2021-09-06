"Приезд Байдена – дело сложное": дипломат о визите президента США в Украину Андрей Веселовский отметил, что у президента США сегодня ряд проблем внутри страны

18:06, Сегодня

Визит президента США Джо Байдена в Украину зависит от того, как американский лидер справится с масштабными проблемами внутри своей страны, а также от итогов выборов в Конгресс.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал украинский дипломат Андрей Веселовский.

"Сначала нужно выполнить обещанное, а потом ждать гостя. Но такой приезд – дело сложное, у Байдена в распоряжении большая страна, которая имеет большие проблемы с COVID-19 и восстановлением экономики после COVID-19. В этом задействованы триллионы долларов. Также у Байдена важные выборы в следующем году – выборы в Конгресс, а количество демократов в обеих палатах довольно незначительно, особенно в Сенате. И если демократы плохо подготовятся к выборам, у Байдена не будет большинства в парламенте, и, соответственно, он потеряет возможность хорошо руководить страной и вмешиваться во внешние дела. Так что приезд Байдена к нам зависит от того, как он сможет работать с американскими избирателями", - сказал Веселовский.

Читайте также: Байден, поддерживая Путина, делает подарок Китаю - журналист

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Интер" заявил, что президент США Джо Байден посетит Украину, но не в 2021 году.

"Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год", - сказал глава МИД, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон.

По результатам встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена было обнародовано совместное заявление Украины и США о стратегическом партнерстве. В частности, Украина и США договорились активизировать работу Комиссии по стратегическому партнерству (КСП).

Стороны призвали Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины. США подтвердили, что "никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма". США заявили о готовности выделить 463 млн долларов на поддержку реформ в Украине, 60 млн долларов военной помощи, 45 млн долларов гуманитарной помощи. Также США пообещали не допустить использования Россией "Северного потока-2" как геополитического оружия.