Путин выполняет миссию хищника – журналистка о возможных переговорах с Зеленским Алеся Бацман сказала, есть ли у Украины козыри против РФ

19:03, Вчера

Президент Украины Владимир Зеленский в случае двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным не должен действовать с позиции слабого и просящего.

Такое мнение высказала в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" главред издания "Гордон" Алеся Бацман.

"Если мы говорим, что мы сильные – важно поехать не с точки зрения слабого, просящего, который приходит и говорит: вы у нас украли территорию, вы убиваете наших граждан, вы заняли наш Донбасс, уйдите. Перед тобой сильный игрок, ему эти все лирические истории до одного места. Он кровожадный, выполняет свою миссию хищника, восстанавливает Советский Союз в его понимании. Эти все эмоциональные вещи не работают, хотя во время встречи в Париже (в 2019 году – ред.) Владимиру Зеленскому важно было посмотреть в глаза Путину и чисто по-человечески понять, осталось ли там что-то живое в глазах. Чисто по-человечески, по законам, по каким угодно понятиям Россия - это агрессор, Путин агрессор, правда на стороне Украины. Но там каменная стена", - отметила Бацман.

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По словам журналистки, она задавала опытным дипломатам и политикам из Украины и США вопрос, "что в этой ситуации делать".

"Ни один человек мне не дал четкого ответа на этот вопрос. Но офф-рекордс несколько людей объясняли, что может быть козырем, каким образом это можно разменять на нашу победу над Россией. Это большая политика, и Украине нужно потрудиться. Как только ты озвучиваешь это, это уже перестает быть козырем, потому что другая сторона начинает делать все для того, чтобы это не состоялось. Нужно это делать тихо и обнародовать только на самом последнем этапе. Часть этих наработок известна украинской власти, насколько она реализуется, мы сможем увидеть в ближайшее время", - сказала она.

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Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент Украины готов встретиться с Владимиром Путиным в любой момент. Сам Путин заявлял, что готов встретиться с Зеленским, если тот приедет в Москву.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на днях заявил, что президенты не исключают возможность встречи, но по линии администрации далеки от согласования. По его словам встреча лидеров двух стран должна быть хорошо подготовлена. При этом пока есть проблемы с определением тем, которые будут обсуждаться.

"Господин Зеленский все время настаивает на том, чтобы обсуждать Крым", — сказал спикер Путина.

Российский правозащитник Марк Фейгин в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Владимир Путин не хочет встречи с Владимиром Зеленским.

"Такая встреча скорее в минус Путину будет. Зеленский сумеет на такой встрече выставить Путина сумасшедшим диктатором. Этого они тоже не хотят. Поэтому я думаю, что встречи никакой не будет", - считает Фейгин.