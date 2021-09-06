Разумков анонсировал ограничения для журналистов в Раде из-за карантина Рада не может открыться полностью, отметил спикер

19:39, Вчера

В Верховной Раде Украины в условиях карантина из-за коронавируса сохраняются ограничения на работу журналистов.

Об этом рассказал в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"За этот год, пока мы находились в режиме локдауна, и журналисты работали на 3 этаже, пресс-служба дала четкую информацию, кто работал ежедневно. В Раде сегодня аккредитовано больше 3 тыс. человек. Объективно за этот промежуток времени одновременно максимально было 120, в ежедневном режиме – около 80 журналистов, которые по очереди находились в стенах Верховной Рады и освещали нашу работу. Мы пока что не можем полностью открыться, у нас продолжают работать журналисты на балконе, как позволяют нормы на квадратный метр, около 30 камер будут функционировать, и параллельно сейчас до 40 человек будут работать в части кулуаров, открытой для работы. Будет это проходить в порядке живой очереди, кто пришел – зашел, работает, потом человек уходит, заходит другой", - сказал спикер.

Читайте также: У Зеленского нет оснований распускать Раду - Разумков

Также спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24" не исключил введения локдауна в Украине из-за роста заболеваемости коронавирусом.

"Эпидемическая ситуация сегодня является одной из составляющих существования государства, это без преувеличения. Если мы говорим о возможном локдауне – действительно, он возможен. Будем надеяться, что мы пройдем этот этап, не нужно будет применять серьезные ограничения, как раньше, но к этому нужно быть готовыми по всем направлениям, начиная от медицинского. Все зависит от нас. Если мы будем соблюдать элементарные нормы, распространение ковида будет меньше, чем сегодня", - отметил он.