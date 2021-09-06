У Зеленского нет оснований распускать Раду - Разумков Спикер отметил, что в Конституции Украины есть лишь три основания для роспуска парламента

19:48, Вчера

У президента Украины Владимира Зеленского сегодня нет оснований распускать Верховную Раду.

Об этом рассказал в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"По состоянию на сегодня у президента, в соответствии с Конституцией, нет формальных причин для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады", - заявил спикер.

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Разумков напомнил, что в соответствии со ст. 19 Конституции Украины есть три основания, почему президент это может сделать:

"Первое: нет коалиции. На сегодня есть коалиция, она действует, фактически и юридически функционирует в полном объеме. Второе: если парламент не смог собраться в течение 30 дней на запланированное заседание. По состоянию на сегодня ни одного такого случая не было. Норма появилась для того, что если, например, будет политический кризис, то это основание для досрочного прекращения полномочий. Но 19 мая 2004 года Конституционный суд четко пояснил, что такое "не смогло начаться" - это заседание, определенное календарным планом, оно не смогло состояться. Но это физически недействующая норма, потому что, исходя из сегодняшнего регламента, для того, чтобы открыть заседание, нет необходимости иметь 226 человек в зале. И третье: это если не сформирован в течение 60 дней Кабинет министров. В соответствии со ст. 10 закона о Кабмине, если 2/3 приняли присягу перед Верховной Радой, то он правомочен".

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Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в эфире телеканала "Украина 24", что у президента Украины Владимира Зеленского есть формальные обстоятельства для роспуска парламента.

"Формальные обстоятельства (распустить парламент - ред.) существовали и существуют. Но вопрос в том, оно будет осуществлено, или нет; оно выгодно или нет. Президент четко дал понять, что пока парламент, правительство, Офис президента выполняют программу президента, мы будем существовать как единая команда. Если нет... для него приоритет — идея, время которой пришло", — сказал он.