Разумков об ужесточении карантина в Украине: локдаун возможен Эпидемическая ситуация является одной из составляющих существования государства, отметил спикер

20:06, Вчера

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" не исключил введение локдауна в Украине из-за роста заболеваемости коронавирусом.

"Эпидемическая ситуация сегодня является одной из составляющих существования государства, это без преувеличения. Если мы говорим о возможном локдауне – действительно, он возможен. Будем надеяться, что мы пройдем этот этап, не нужно будет применять серьезные ограничения, как раньше, но к этому нужно быть готовыми по всем направлениям, начиная от медицинского. Все зависит от нас. Если мы будем соблюдать элементарные нормы, распространение ковида будет меньше, чем сегодня", - отметил Дмитрий Разумков.

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Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, какие ограничения могут быть введены в Украине в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. По его словам, пока нет оснований переходить в "оранжевую" или "красную" зоны, ограничения в основном будут касаться массовых мероприятий.

"У нас есть еще неделя, чтобы активнее провакцинироваться. Вакцина сейчас есть в Украине, и мы должны понимать, что вакцина — это единственный способ защиты от среднего или тяжелого протекания болезни. Нужно делать все, чтобы предотвратить коллапс системы здравоохранения", — подчеркнул министр.

По данным Минздрава, в Украине по состоянию на 6 сентября зафиксированы 773 новых случая COVID-19. Также за минувшие сутки госпитализированы 635 человек, летальных случаев - 18, выздоровели - 457 человек.