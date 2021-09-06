Разумков жестко ответил Арестовичу: пусть едет в "Талибан" Спикер Рады пообещал, что комментирует слова Арестовича в последний раз

20:46, Вчера

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков посоветовал внештатному советнику главы Офиса президента Алексею Арестовичу "поехать в Талибан".

Таким образом в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" Дмитрий Разумков отреагировал на слова Алексея Арестовича о том, что беженцы из Афганистана более образованные, чем среднестатистические украинцы.

"Обещаю, что последний раз комментирую господина Арестовича. Может тогда поехать советником чего-то в "Талибан", если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен", - заявил спикер Рады.

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Ранее внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу Ukrlife.TV заявил, что Украине не стоит опасаться беженцев из Афганистана, которых согласился приютить официальный Киев.

"ЕС закрывает Балканы и Италию как зоны, через которые проникали беженцы, а это означает, что они пойдут через Украину в Беларусь и в РФ, и мы к этому уже готовимся... Первый лагерь из 5 тысяч человек уже будет здесь у нас, из афганских беженцев... Надо понимать, это же не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая проработала с западной коалицией и знает языки. Часто она образована гораздо больше, чем среднестатистический украинец и интегрирована в западное сообщество. С ними проблем не будет, наоборот, мы их будем использовать как переводчиков", - заявил Арестович.