"Время Голованова": гость программы — Дмитрий Гордон

Главные темы эфира — работа Верховной Рады и итоги поездки Зеленского в США

Артем
Калинин

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".

С гостем программы, известным украинским журналистом Дмитрием Гордоном, Василий Голованов обсудит следующие темы:

Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на телеканале "Украина 24".

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