"Время Голованова": гость программы — Дмитрий Гордон Главные темы эфира — работа Верховной Рады и итоги поездки Зеленского в США

14:13, Сегодня

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".

С гостем программы, известным украинским журналистом Дмитрием Гордоном, Василий Голованов обсудит следующие темы:

За скандалами или конструктивом: для чего в Верховную Раду возвращаются народные депутаты? За что планируют голосовать и кого увольнять?

Итоги визита Зеленского в США: о чем не договорились президенты и ждать ли встречи с Путиным?

Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на телеканале "Украина 24".