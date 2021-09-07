"Время Голованова": гость программы — Дмитрий Гордон
Главные темы эфира — работа Верховной Рады и итоги поездки Зеленского в США
На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".
С гостем программы, известным украинским журналистом Дмитрием Гордоном, Василий Голованов обсудит следующие темы:
- За скандалами или конструктивом: для чего в Верховную Раду возвращаются народные депутаты? За что планируют голосовать и кого увольнять?
- Итоги визита Зеленского в США: о чем не договорились президенты и ждать ли встречи с Путиным?
Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на телеканале "Украина 24".