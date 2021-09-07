Путин переиграл сам себя: политолог о реакции России на "Крымскую платформу" Сергей Быков считает, что "Крымская платформа" оказалась "джокером" Владимира Зеленского

16:55, Сегодня

Благодаря проведению саммита "Крымской платформы" оказалось, что президент России Владимир Путин "переиграл сам себя" и будет обсуждать вопросы принадлежности Крыма вопреки российскому законодательству. Такое мнение в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" высказал политический консультант Сергей Быков.

"Российская Федерация не ожидала того, что такое большое количество стран приедет в Украину для того, чтобы обсуждать Крым. Президент Путин действительно не может фактически обсуждать Крым, если смотреть на российское законодательство. Выяснилось, что он переиграл сам себя. Не обсуждать Крым он не сможет после "Крымской платформы", все-таки 45+1 делегатов-участников платформы говорит о том, что мир един, что нужно обсуждать вопрос возврата Крыма под контроль Украины", - сказал эксперт.

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Быков отметил, что Российская Федерация приняла закон о том, что даже обсуждение принадлежности Крыма – это уже уголовное преступление.

"И таким образом Путин переиграл сам себя: с одной стороны он так или иначе будет вынужден обсуждать вопросы Крыма, потому что мировые лидеры принимали участие в "Крымской платформе", а Россия признала недружественным такой акт. Еще один фактор – это то, что Лаврова отправили в Крым во время проведения "Крымской платформы". До этого он вообще избегал возможности посещать Крым, так как он квалифицированный дипломат, все понимает, и то, что ему пришлось посетить Крым по незаконной процедуре, уменьшает уровень его влияния и снижает его статус. Россия в вопросе Крыма сейчас оказывается не формирующей повестку дня, а догоняющей Украину. "Крымская платформа" – своеобразный джокер для украинского президента", - сказал Быков.

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Напомним, впервые о "Крымской платформе" Владимир Зеленский объявил в сентябре 2020 года. Цель "Крымской платформы" — обсуждение путей деоккупации Крыма. Она функционирует на четырех уровнях: при участии глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов из разных стран. Первый саммит Крымской платформы состоялся 23 августа 2021 года.

Ранее на телеканале "Украина 24" бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что "Крымская платформа" — это четкий, однозначный, жесткий сигнал для России: Украина не принимает незаконную аннексию Крыма. "То, что декларацию "Крымской платформы" подписали представители 46 стран, показывает, что Путину не удалось изменить мнение государств по аннексии Крыма после проведенных им изменений в Конституцию РФ. И он надеялся, что такое решение даст ему дополнительные аргументы, чтобы количество признающих аннексию Крыма, увеличилось", — сказал он.